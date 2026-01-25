Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse
Nucor gibt am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,91 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,08 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,95 USD, gegenüber 8,46 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 32,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 30,73 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
07:01
|Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.01.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Nucor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.01.26