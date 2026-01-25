Nucor Aktie

Nucor

WKN: 851918 / ISIN: US6703461052

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse

Nucor gibt am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,91 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,95 USD, gegenüber 8,46 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 32,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 30,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

