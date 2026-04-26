Nucor Aktie

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WKN: 851918 / ISIN: US6703461052

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse

Nucor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,82 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nucor in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 8,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,73 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,52 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,36 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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