Ausblick: Nucor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nucor lädt am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,46 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nucor ein EPS von 2,60 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,15 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 20,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,31 USD im Vergleich zu 7,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 38,78 Milliarden USD, gegenüber 32,49 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at