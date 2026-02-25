Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nuscale Power präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,145 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 74,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nuscale Power einen Umsatz von 34,2 Millionen USD eingefahren.

13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,213 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -1,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 41,9 Millionen USD, gegenüber 37,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at