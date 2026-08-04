Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nuscale Power lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 9,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,577 USD, gegenüber -2,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 43,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at