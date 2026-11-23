Nutani a Aktie
WKN DE: A2ACQE / ISIN: US67059N1081
|
23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nutanix A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nutanix A wird am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,609 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nutanix A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 762,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 670,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD im Vergleich zu 5,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden USD, gegenüber 2,85 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nutanix Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Nutanix A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Nutanix A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.08.26
|Ausblick: Nutanix A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Nutanix A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Nutanix A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutanix Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Nutanix Inc (A)
|50,28
|2,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung voraus? ATX könnte leicht erholt starten -- DAX vor robustem Start -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in in China
Am heimischen Aktienmarkt könnte leichte Erholung das Bild prägen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Startgewinne möglich. In Fernost zeigen sich die Börsen verhalten höher.