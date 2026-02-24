Ausblick: Nutanix A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nutanix A äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,437 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 130,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 709,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nutanix A einen Umsatz von 654,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD im Vergleich zu 0,650 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at