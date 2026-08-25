Ausblick: Nutanix A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nutanix A wird am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 738,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie, gegenüber 0,650 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at