Nutani a Aktie
WKN DE: A2ACQE / ISIN: US67059N1081
|
25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nutanix A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nutanix A wird am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 738,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie, gegenüber 0,650 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nutanix Inc (A)
|
25.08.26
|Ausblick: Nutanix A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Nutanix A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Nutanix A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Nutanix A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutanix Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Nutanix Inc (A)
|56,30
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.