WKN DE: A2ACQE / ISIN: US67059N1081

24.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nutanix A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nutanix A veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,410 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nutanix A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 591,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nutanix A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 676,9 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,92 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

