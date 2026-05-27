Ausblick: Nutanix A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nutanix A veröffentlicht am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,356 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 686,3 Millionen USD gegenüber 639,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at