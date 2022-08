Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) wird am 03.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,42 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,61 CAD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 58,24 Prozent auf 18,91 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,95 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,68 CAD, gegenüber 7,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 50,96 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,11 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at