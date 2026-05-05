Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,723 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) noch 0,030 CAD je Aktie eingenommen.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent auf 7,36 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,32 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,83 CAD, gegenüber 6,51 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 37,76 Milliarden CAD im Vergleich zu 37,57 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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