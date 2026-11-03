Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nutrien (Ex Potash Agrium) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,14 CAD. Dies würde einer Verringerung von 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nutrien (Ex Potash Agrium) 1,32 CAD je Aktie vermeldete.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,27 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,07 Milliarden CAD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,87 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,51 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,81 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 37,57 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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