Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse

Nutrien (Ex Potash Agrium) wird am 07.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,99 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) ein EPS von 1,19 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Nutrien (Ex Potash Agrium) nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 14,80 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,65 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,10 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,42 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,53 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 39,22 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at