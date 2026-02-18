Nutrien Aktie

Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse

Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nutrien (Ex Potash Agrium) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 CAD je Aktie gewesen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,46 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,10 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,36 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,86 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 36,13 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,58 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

mehr Analysen
07:54 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
06:34 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nutrien Neutral UBS AG
20.01.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nutrien (Ex Potash Agrium) 60,46 1,51% Nutrien (Ex Potash Agrium)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen