Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse
Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nutrien (Ex Potash Agrium) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 CAD je Aktie gewesen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,46 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,10 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,36 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,86 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 36,13 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,58 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
