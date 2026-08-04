Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse

Nutrien (Ex Potash Agrium) wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,81 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,48 CAD erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,82 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,45 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,77 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,51 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 39,43 Milliarden CAD, gegenüber 37,57 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at