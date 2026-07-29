Nuvama Wealth Management Aktie

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WKN DE: A41Y9Z / ISIN: INE531F01023

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Nuvama Wealth Management präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nuvama Wealth Management wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 15,90 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,38 Prozent erhöht. Damals waren 14,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Nuvama Wealth Management mit einem Umsatz von insgesamt 8,50 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 24,44 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 67,31 INR im Vergleich zu 57,59 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 36,35 Milliarden INR, gegenüber 46,50 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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