Ausblick: Nuvama Wealth Management stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nuvama Wealth Management lädt am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Nuvama Wealth Management für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,00 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,08 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,88 Milliarden INR gegenüber 10,35 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,84 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 57,51 INR aus. Im Vorjahr waren 55,33 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 31,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 41,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at