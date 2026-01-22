Nuvama Wealth Management Aktie

Nuvama Wealth Management für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41Y9Z / ISIN: INE531F01023

22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Nuvama Wealth Management stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nuvama Wealth Management lädt am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Nuvama Wealth Management für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,00 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,08 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,88 Milliarden INR gegenüber 10,35 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,84 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 57,51 INR aus. Im Vorjahr waren 55,33 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 31,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 41,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nuvama Wealth Management Limited Registered Shs 1 360,05 -4,87%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: Asiens Börsen auf grünem Terrain
Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

