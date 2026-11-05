Nuvama Wealth Management Aktie
WKN DE: A41Y9Z / ISIN: INE531F01023
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nuvama Wealth Management stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nuvama Wealth Management lädt am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 14,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 14,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,08 Milliarden INR – ein Minus von 20,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nuvama Wealth Management 11,38 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 70,45 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 57,59 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,77 Milliarden INR, gegenüber 46,80 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuvama Wealth Management Limited Registered Shs
|
05.11.26
|Ausblick: Nuvama Wealth Management stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Nuvama Wealth Management präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nuvama Wealth Management Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nuvama Wealth Management Limited Registered Shs
|1 845,70
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.