Ausblick: Nuvation Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nuvation Bio stellt am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nuvation Bio im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,089 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nuvation Bio in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 562,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 37,8 Millionen USD im Vergleich zu 5,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,587 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -2,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 58,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at