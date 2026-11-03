Nuvation Bio Aktie
WKN DE: A2QPAG / ISIN: US67080N1019
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nuvation Bio präsentiert Quartalsergebnisse
Nuvation Bio wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Verlust von -0,124 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 162,12 Prozent auf 34,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,403 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 194,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 62,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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