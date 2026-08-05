Ausblick: Nuvation Bio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nuvation Bio wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 459,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,0 Millionen USD gegenüber 4,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,344 USD im Vergleich zu -0,600 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 201,7 Millionen USD, gegenüber 62,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at