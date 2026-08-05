Nuvation Bio Aktie
WKN DE: A2QPAG / ISIN: US67080N1019
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nuvation Bio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nuvation Bio wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 459,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,0 Millionen USD gegenüber 4,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,344 USD im Vergleich zu -0,600 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 201,7 Millionen USD, gegenüber 62,9 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuvation Bio Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Nuvation Bio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Nuvation Bio vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Nuvation Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuvation Bio Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuvation Bio Inc Registered Shs
|6,60
|8,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.