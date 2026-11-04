Nuvectis Pharma Aktie
WKN DE: A3C8W7 / ISIN: US67080T1088
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nuvectis Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nuvectis Pharma veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,242 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Nuvectis Pharma nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,043 USD je Aktie, gegenüber -1,320 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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04.11.26
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