Nuveen Churchill Direct Lending Aktie
WKN DE: A3ELKH / ISIN: US67090S1087
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nuveen Churchill Direct Lending wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,386 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nuveen Churchill Direct Lending einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Nuveen Churchill Direct Lending mit einem Umsatz von insgesamt 43,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,93 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie, gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 178,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 201,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.