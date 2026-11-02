Nuveen Churchill Direct Lending Aktie

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WKN DE: A3ELKH / ISIN: US67090S1087

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nuveen Churchill Direct Lending wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,386 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nuveen Churchill Direct Lending einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Nuveen Churchill Direct Lending mit einem Umsatz von insgesamt 43,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,93 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie, gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 178,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 201,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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