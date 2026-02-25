Nuveen Churchill Direct Lending Aktie
Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nuveen Churchill Direct Lending präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,426 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nuveen Churchill Direct Lending in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 49,6 Millionen USD im Vergleich zu 45,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,26 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 207,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 210,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
