Nuveen Churchill Direct Lending Aktie

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WKN DE: A3ELKH / ISIN: US67090S1087

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nuveen Churchill Direct Lending stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,391 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 46,7 Millionen USD gegenüber 42,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD im Vergleich zu 1,30 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 185,2 Millionen USD, gegenüber 201,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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