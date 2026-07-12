Ausblick: Nuvoco Vistas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nuvoco Vistas veröffentlicht am 13.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,05 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,52 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,73 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,38 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 10,07 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 124,51 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 113,38 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at