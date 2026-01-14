Ausblick: Nuvoco Vistas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nuvoco Vistas öffnet am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,58 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,720 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 27,41 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,09 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,75 INR im Vergleich zu 0,610 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 114,62 Milliarden INR, gegenüber 102,97 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at