Nuvoco Vistas Corporation Aktie
ISIN: INE118D01016
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Nuvoco Vistas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nuvoco Vistas wird am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,23 Prozent auf 32,93 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Nuvoco Vistas noch 30,42 Milliarden INR umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,16 INR, gegenüber 0,610 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 113,22 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 102,97 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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