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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Nuvoco Vistas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nuvoco Vistas präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,04 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nuvoco Vistas 1,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Nuvoco Vistas im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 27,20 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,68 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,76 INR im Vergleich zu 10,07 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 126,07 Milliarden INR, gegenüber 112,77 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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