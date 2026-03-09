Nuwellis Aktie

Nuwellis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BZT / ISIN: US67113Y7022

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Nuwellis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nuwellis wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -1,560 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -18,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nuwellis in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 2,3 Millionen USD im Vergleich zu 2,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -25,720 USD, gegenüber -353,220 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 8,2 Millionen USD im Vergleich zu 8,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
