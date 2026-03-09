Ausblick: Nuwellis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nuwellis wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -1,560 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -18,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nuwellis in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 2,3 Millionen USD im Vergleich zu 2,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -25,720 USD, gegenüber -353,220 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 8,2 Millionen USD im Vergleich zu 8,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at