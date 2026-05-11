Nuwellis Aktie
WKN DE: A41BZT / ISIN: US67113Y7022
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nuwellis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nuwellis präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -1,000 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,55 Prozent erhöht. Damals waren -28,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,690 USD, während im vorherigen Jahr noch -25,390 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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