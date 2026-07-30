Ausblick: nVent Electric stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

nVent Electric äußert sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei nVent Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 30,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 963,1 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,26 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,31 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,01 Milliarden USD, gegenüber 3,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at