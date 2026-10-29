nVent Electric Aktie
WKN DE: A2JHWV / ISIN: IE00BDVJJQ56
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: nVent Electric stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
nVent Electric lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird nVent Electric die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte nVent Electric 0,740 USD je Aktie eingenommen.
19 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,43 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 35,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,17 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 5,54 Milliarden USD, gegenüber 3,89 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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