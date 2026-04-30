Ausblick: nVent Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

nVent Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass nVent Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,941 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,16 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll nVent Electric in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 809,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD im Vergleich zu 4,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,60 Milliarden USD, gegenüber 3,89 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at