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Quartalsausblick 16.11.2026 07:01:06

Ausblick: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NVIDIA präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

NVIDIA veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

40 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 48 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 108,93 Milliarden USD – ein Plus von 91,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 57,01 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 49 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,90 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 61 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 410,48 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 215,94 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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