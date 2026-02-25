NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Analysten-Prognosen
|
25.02.2026 18:18:00
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 48 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,54 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 52 Analysten ein Plus von 68,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 62 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 USD, gegenüber 2,94 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 62 Analysten durchschnittlich auf 213,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 130,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:18
|Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
16:03
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.at)
|
16:03
|Zuversicht in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
24.02.26
|NVIDIA-Aktie schwächelt: Was steckt hinter der Krise? (finanzen.at)
|
24.02.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)