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Erwartungen der Experten 25.08.2026 11:01:07

Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende NVIDIA-Bilanz.

NVIDIA wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet.

47 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 97,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 46,74 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 92,28 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 50 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 61 Analysten von durchschnittlich 395,05 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 215,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com

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