NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Quartalszahlen im Blick
|
19.05.2026 08:01:00
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
NVIDIA gibt am 20.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
33 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 130,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,760 USD erwirtschaftet wurden.
44 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 78,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,06 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NVIDIA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 78,85 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 41 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,33 USD, gegenüber 4,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 58 Analysten durchschnittlich auf 370,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 215,94 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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