NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: NXP Semiconductors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NXP Semiconductors präsentiert am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,12 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NXP Semiconductors in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 3,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,14 USD, gegenüber 8,00 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 14,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,27 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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