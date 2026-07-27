Ausblick: NXP Semiconductors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NXP Semiconductors präsentiert am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet.

NXP Semiconductors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,47 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,85 USD je Aktie, gegenüber 8,00 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 14,14 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at