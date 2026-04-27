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WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: NXP Semiconductors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NXP Semiconductors präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,98 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NXP Semiconductors ein EPS von 1,93 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,15 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NXP Semiconductors einen Umsatz von 2,84 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,91 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,00 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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