Nyfosa AB Registered shs Aktie
WKN DE: A2N80V / ISIN: SE0011426428
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nyfosa Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nyfosa Registered öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,12 SEK je Aktie gegenüber 1,38 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 851,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,98 SEK im Vergleich zu 2,45 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,39 Milliarden SEK, gegenüber 3,60 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nyfosa AB Registered shs
|
20.10.26
|Ausblick: Nyfosa Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Nyfosa Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Ausblick: Nyfosa Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.06.26
|Erste Schätzungen: Nyfosa Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Nyfosa Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nyfosa AB Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Nyfosa AB Registered shs
|6,56
|3,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.