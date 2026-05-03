Ausblick: Nyfosa Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nyfosa Registered wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,53 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Nyfosa Registered mit einem Umsatz von insgesamt 860,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 917,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,21 Prozent verringert.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,92 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,45 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,48 Milliarden SEK, gegenüber 3,60 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at