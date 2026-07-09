Ausblick: Nyfosa Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nyfosa Registered öffnet am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Nyfosa Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Nyfosa Registered mit einem Umsatz von insgesamt 853,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 887,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,75 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,86 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,45 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,44 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 3,60 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at