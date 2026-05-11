Nyxoah Aktie
WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nyxoah wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,502 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,600 EUR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 475,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,827 EUR, gegenüber -2,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 32,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,0 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nyxoah S.A. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Nyxoah präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nyxoah S.A. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nyxoah S.A. Registered Shs
|2,64
|2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.