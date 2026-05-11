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WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nyxoah wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,502 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,600 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 475,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,827 EUR, gegenüber -2,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 32,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,0 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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