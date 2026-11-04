Nyxoah Aktie
WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nyxoah informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nyxoah präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,310 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,630 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 392,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,160 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,360 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,9 Millionen EUR, gegenüber 10,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nyxoah S.A. Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Nyxoah informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nyxoah informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Nyxoah S.A. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nyxoah S.A. Registered Shs
|0,77
|5,46%