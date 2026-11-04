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WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nyxoah informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nyxoah präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,310 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,630 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 392,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,160 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,360 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,9 Millionen EUR, gegenüber 10,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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