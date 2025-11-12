Ausblick: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nyxoah wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,588 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,500 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 53,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,0 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,199 EUR je Aktie, gegenüber -1,810 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 8,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 4,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at