Nyxoah Aktie
WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nyxoah öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nyxoah für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,387 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,550 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Nyxoah nach den Prognosen von 6 Analysten 7,6 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 464,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,3 Millionen EUR umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,176 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,360 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,3 Millionen EUR, gegenüber 10,0 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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