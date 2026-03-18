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WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Nyxoah präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nyxoah lässt sich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nyxoah die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,544 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nyxoah noch -0,460 EUR je Aktie verloren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 264,29 Prozent auf 4,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,124 EUR, gegenüber -1,810 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 8,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,5 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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